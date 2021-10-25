2629 تدخل للحماية المدنية خلال يوم واحد

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 2629 تدخل على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين. شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء حوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق.

وقامت وحدات الحماية المدنية بـ 113 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات خلفت هذه الحوادث وفاة 02 شخصين و إصابة 128 أخرين بجروح مختلفة..

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا قامت وحدات الحماية المدنية بـ 26 عملية تحسيسية. ;20 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

كما تدخلت الحماية المدنية لولاية تيبازة بالتدخل من أجل تقديم الإسعافات الأولية لشخصين لهم بداية اختناق بغاز احادي الكربون. المنبعث من مسخن ماء داخل منزل الكائن زبيرية بلدية بوسماعيل،وتم تحويلهم الى المستشفى المحلي .

وتم الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية من أجل إخماد 04 حرائق حضرية ، صناعية ومختلفة في كل من حريقين بالجزائر ، وحريق بخنشلة وحريق بقالمة. تسببت هذه الحرائق في اصابة شخصين بحروق من الدرجة الثانية و الثالثة في حريق شب بمنزل من الطوب. بالمكان المسمى عين النون بلدية تامزة ولاية خنشلة، تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المستشفى المحلي.

فيما يخص عملية البحث عن الضحية الثالثة التي جرفته مياه الامطار بواد سحاولة ولاية الجزائر متواصلة من طرف مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر. أين تم تسخير إمكانيات بشرية ومادية هامة على غرار الفرقة سينوتقنية وفرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة وغطاسو الحماية المدني. للعلم الحصيلة الحالية شخصين متوفيين إمرأة تبلغ من العمر 58 سنة و رجل يبلغ من العمر 57 سنة تم نقلهم الى مستشفى الدويرة.

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