2678 اتصال هاتفي بين الاخوة كونيناف والسعيد بوتفليقة.. حسابات بنكية وتحويلات مالية إلى سويسرا

كشفت جلسة محاكمة الفساد المتابع بها السعيد بوتفليقة، بصفته مستشارا برئاسة الجمهورية سابقا بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد رفقة رجال الاعمال ، عن وجود علاقة صداقة واخوة مع الاخوة كونيناف.

وكشف الفحص الدقيق للهاتف الشخصي له التي قامت به فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك بالجزائر و من خلال التدقيق في جدول الاتصالات الهاتفية التي تمت بينه و بين الاخوة كونيناف حيث تبين وجود حوالي 2678 اتصال هاتفي.

كما كشفت جلسة المحاكمة عن امتلاك الاخوة كونيناف العديد من الحسابات البنكية داخل و خارج الوطن مع قيامهم بتحويلات مالية بطريقة غير قانونية خارج الوطن ،حيث وجهت لهم تهم تتعلق بجنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية منظمة وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم الفساد ومخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ،و جاء الاستجواب كالاتي :

القاضي : هل تعترف بالتهم ام تنكرها ؟

رضا: أنكر التهم

القاضي: اشرح لنا علاقتك بالسعيد بوتفليقة

رضا: صديقي وأعرفه منذ التسعينات.

القاضي : يوجد 1440 اتصال هاتفي بينك وبينه ما تفسيرك لذلك ؟

رضا :هي عبارة عن مكالمات هاتفية ورسائل نصية مني ومنه

القاضي : التحقيق بين بوجود رسالة واردة من خلية الاستعلام المالي على حيازتك ل 6 حسابات بنكية مفتوحة بسويسرا ببنك يسمى ubs

رضا : هو عبارة عن حساب واحد له حسابات فرعية فقط فتحتها في السنوات ( 2000 .2001 ) فيه 468 أورو

بحكم انني درست في الخارج

القاضي : ما تفسيرك بما اثبته التحقيق عن قيامك بتحويلات مالية من الجزائر إلى سويسرا

رضا: هذا غير صحيح لم يوجد اي تحويل

استجواب كونيناف نوا طارق

طارق: أنكر جميع التهم المنسوبة لي

القاضي: ماهي علاقتك بالسعيد بوتفليقة

طارق: السعيد بوتفليقة أخي وليس صديقي

القاضي: 1238 اتصال هاتفي بينك وبينه ماتفسيرك لذلك ؟

طارق: قلت لك سيدي القاضي انه اخي و صديقي

القاضي: بعد تفتيش منزل السعيد بوتفليقة الكائن بـ138 شارع البشير الإبراهيمي ببلدية الأبيار بالجزائر العاصمة تم العثور على مراسلة صادرة عن المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بتاريخ 3 نوفمبر 2012 موجهة إلى المدير العام لشركة تراكس الجيري من أجل إبرام صفقة بالتراضي لإنجاز سد بوخروقة بولاية الطارف اشرح لي ذلك ؟

طارق: ليس لدي اي علم بها

القاضي: عندك حسابات بنكية بدولة سويسرا؟

طارق: لدي نعم 3 حسابات بنكية و لا يوجد فيها أموال لانني انا كبرت وولدت بسويسرا

القاضي: هناك سيدة تدعى أحلام من هي ؟

طارق: زوجتي

القاضي: الأموال الموجودة بحسابها ما مصدرها ؟

طارق: اموالي سيدي القاضي لانني كنت امارس التجارة بسويسرا قبل مجيئ للجزائر

القاضي: انت كنت تحول الاموال التي تجنيها من نشاطاتك التجارية في الجزائر إلى الخارج

طارق: غير صحيح لم أقم بتحويل

إستجواب كونيناف عبد القادر عبد الكريم

عبد القادر كريم : أنفي التهم المنسوبة لي سيدي القاضي

القاضي: هل لديك حساب بنكي بسويسرا

عبد القادر كريم : بالفعل نعم

القاضي: كيف ومتى فتحته

عبد القادر كريم : كان ذلك في سنة 1990ومتى قمت بغلقه في 2021 ..و انا مزدوج الجنسية ..السويسرية والجزائرية لان امي من جنسية سويسرية

القاضي: التحقيق بين ان لديك اربع حسابات بنكية من خلال الإنابة القضائية و رصيدها هو 16 ألف فرنك سويسري

عبد القادر كريم : هي اموالي الخاصة تحصلت عليها بعد ان قمت بشراء عقارات بإسبانيا

القاضي: عملية التحويلات من الذي كان يقوم بها

عبد القادر كريم : أنا سيدي القاضي

القاضي : بخصوص شركة estp ماذا تقول

عبد القادر كريم : نعم هي شركتي

القاضي: لما سألك قاضي التحقيق من قبل أكدت أن كل إستثماراتك التجارية كانت داخل الوطن

عبد القادر كريم : اود ان اعلمك انه مرت 23 سنة على حل هذه الشركة

القاضي: يوجد العديد من الممتلكات شقق وعقارات بإسبانيا تفضل اشرح لي كيف ومتى إشتريتها

عبد القادر كريم : كان ذلك في سنة 2012 و اشتريتها من اموالي الخاصة بمبلغ لا يتجاوز 200 ألف أورو .