27 جريحا بعد حادث مرور بسبب عراك بين نسوة في سكيكدة

شهد الطريق الوطني رقم 3اب، مساء اليوم، حادث مرور اسفر على إصابة 27 شخص بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الحادث تمثل في انحراف حافلة تقل عائلات من ولاية سوق اهراس. كانت في رحلة استجمام بشواطيء سكبكدة ، عند محور الدوران رمضان جمال سكيكدة. ما اسفر على إصابة 27 شخصا، تم اسعافهم ونقلهم من قبل عناصر الحماية المدنية إلى العيادة المتعددة الخدمات برمضان جمال.

أين تلقوا الاسعافات الازمة هناك فيما تم تحويل 7 منهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عبد الرزاق بوحارة بعاصمة الولاية سكيكدة.

مصادر النهار قالت بأن الانحراف كان بسبب عراك نشب بين نسوة داخل الحفل ما جعل الفوضى تعمها وتفقد السائق السيطرة عليها. إلى ذلك باشرت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد الملابسات الحقيقية للحادث.