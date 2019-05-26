27 حالة تسمم لعمال سوناطراك بقاعدة الحياة لمديرية الإنتاج بأن امناس

أصيب أكثر من 27 عامل، بقاعدة الحياة بمديرية الإنتاج التابعة لمؤسسة سوناطراك، بأن امناس بتسمم خطير، يشتبه انه بسبب تناولهم بريوش فاسد.

حيث تم نقل العمال المصابين، الذين ظهرت عليهم أعراض التسمم للمركز الطبي التابع للشؤون الاجتماعية، خاصة وأن المركز الطبي التابع لقاعدة الحياة لم تتواجد به مداومة.

هذا الي جانب الاستنجاد بطبيب مختص في الطب الداخلي من مستشفى ان امناس، لأجل الوقوف على حالة العمال الذين اصيبو بتسمم

هذا فيما تنقل نائب المدير الي المركز الطبي الخاص بالشؤون الاجتماعية للوقوف على حالة العمال المصابين

في ظل الاحتقان الكبير الذي أصاب العمال نتيجة الحادثة