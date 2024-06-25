27 راغبا في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر قاموا بسحب إستمارات إكتتاب التوقيعات

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن تسجيل 27 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر القادم قاموا، الى غاية يوم الثلاثاء، بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.

وقد أوضحت رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، خلال ندوة صحفية نشطها الأحد الماضي، أن عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية من مقر السلطة لا تزال متواصلة.

وأكد شرفي أن عملية الاكتتاب “تطلبت إمكانيات تنظيمية وبشرية هامة” وأنه تم تجنيد “أزيد من 14 ألف عنصر لهذه العملية”.

وأشارشرفي إلى أن عملية دفع الاستمارات من قبل الراغبين في الترشح عبر 4903 نقطة للتصديق موزعة عبر الوطن “مستمرة إلى غاية انتهاء الآجال القانونية يوم 18 جويلية المقبل في منتصف الليل”.

كما ستستمر دراسة الملفات من قبل السلطة إلى غاية 27 جويلية المقبل، تاريخ الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين الذين سترفع ملفاتهم إلى المحكمة الدستورية للبت النهائي فيها.