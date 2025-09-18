27 مؤسسة تربوية جديدة و4 مراكز نفسية بيداغوجية تدخل حيز الخدمة

أشرف، الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، على اجتماع للمجلس التنفيذي. وذلك بحضور الأمين العام للولاية، رئيس الديوان، المفتش العام، الولاة المنتدبون، المدراء التنفيذيون، و إطارات الولاية.

وتحضيرا للدخول المدرسي 2025/2026، تم تقديم عرض للمؤسسات التربوية الجديدة التي ستدخل حيز الخدمة، تتمثل في 27 هيكل تربوي. منها 19 ابتدائية، 6 متوسطات، ثانويتان، و 3 ملحقات. بالإضافة إلى 41 مطعم مدرسي يوفر للتلاميذ وجبات ساخنة، وتوسعة لـ319 قسم منها 152 أقسام جاهزة.

مواصلة تنظيف المؤسسات التربوية

كما أسدى الوزير تعليمات بضرورة مواصلة تنظيف المحيط الخارجي للمؤسسات التربوية لضمان أحسن الظروف للمتمدرسين.

في حين، تم تقديم عرض آخر حول وضعية مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة بالعاصمة، حيث تنشط حاليا 946 روضة، تتكفل بـ51512 طفل. وتم التطرق إلى الأربعة 4 مراكز نفسية بيداغوجية الجديدة المخصصة للتكفل بالأطفال ذوي الإعاقة الذهنية ثلاثة منها ستفتح بكل من حسين داي مركز الإقامة بطاقة استيعاب 100 طفل. مركز فرحات صليحة “2” بسيدي أمحمد (50 طفل). و مركز حملة عبد الرزاق ببولوغين بـ60 طفلا. و الرابع سيدخل الخدمة مع نهاية السنة الجارية ببلدية اسطاوالي بطاقة استيعاب لـ 60 طفل.

كما تهدف هذه المراكز، إلى الاستجابة للطلب المتزايد من طرف الأولياء وتقديم الرعاية المتخصصة لدمج هذه الفئة في المجتمع. أين شدد د الوزير على الولاة المنتدبين بتقديم اقتراحات لفتح و تجهيز أقسام لهذه الفئة لبلوغ هدف فتح مركز بكل مقاطعة إدارية.