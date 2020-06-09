27 وفاة و1205 جريح إثر حوادث مرور في خلال أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 31 ماي إلى 6 جوان الجاري، وفاة 27 شخصا وإصابة 1205 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حوادث مرور متفرقة عبر الوطن.

وقالت مصالح الحماية المدنية في بيان لها، إنها سجلت 1828 تدخل من أجل 1024 حادث مرور، خلّف وفاة 27 شخصا و 1205 جريح، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وسجلت أثقل حصيلة دموية في ولاية بسكرة بوفاة 5 أشخاص وجرح 25 آخرين إثر وقوع 25 حادث مرور.

كما أحصت وحدات الحماية 23677 تدخل على المستوى الوطني مسّ حوادث المرور والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق، بينها 14095 تدخل خاص بعمليات الإجلاء، أين تم إسعاف ونقل 1401 جريح إلى المستشفيات.

وفيما تعلق بالحرائق، فقد سجلت وحدات الحماية المدنية 2476 تدخل سمح بإخماد 1992 حريق منزلي وصناعي وغابي.

وفي إطار نشاطاتها اليومية، قامت وحدات الحماية بـ 5278 تدخل لتغطية 4748 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.

وفيما يخص نشاطات الوقاية من انتشار وباء “كورونا”، فقد سجلت وحدات الحماية 936 عملية تحسيسية و1021 عملية تعقيم عبر 48 ولاية، خصصت لها 4915 عون و 662 سيارة إسعاف و 674 شاحنة مضخة.