27.7 مليار دينار لتمويل منحة رمضان

كشف مدير الميزانية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عمار مرزوقي، أن 2.7 مليون شخص سيستفيد من منحة رمضان والتي رصد لها غلاف مالي يقدر بـ27،7 مليار دينار.

وقال مرزوقي في حديث للإذاعة الجزئارية، أن الوزارة بصدد استكمال عملية إعداد القوائم الخاصة بمنح إعانة مالية. للتضامن لفائدة ذوي الدخل المحدود خلال شهر رمضان.

وأشار ذات المسؤول، إلى أن التحضير لصب هذه الإعانة بدأ في اكتوبر الماضي من قبل البلديات. حيث تعكف على ضبط القوائم النهائية للمستفيدين.

موضحا أن الفئات المؤهلة للاستفادة من هذه المنحة تشمل أرباب الأسر من دون دخل. والفئات المستفيدة من الدعم المقدم في إطار برنامج التضامن الوطني. وتتكون الفئة الثالثة من الموظفين الذين لا يتعدى مدخولهم الحد الأدنى الوطني الصافي من الأجر المضمون .

وأعلن مدير الميزانية المحلية بوزارة الداخلية أن الوزارة رصدت غلافا ماليا يقدر ب 27،7 مليار دينار لتمويل هذه المنحة والمقدرة بـ10 آلاف دينار جزائري. وهي ممولة من عدة جهات.

ومنها 5، 16 مليار دينار من ميزانية الدولة و35، 08 مليار دينار من ميزانية الجماعات المحلية. و1،45 مليار دينار من وزارة التضامن الوطني.

بالإضافة إلى المساهمة السنوية لمختلف المؤسسات الوطنية العمومية الكبرى تحت وصاية القطاعات الوزارية. مثل سونا طراك وسونلغاز ونفطال وبريد الجزائر وبعض مؤسسات النقل.