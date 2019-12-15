270 عاملا في إضراب مفتوح بشركة مطاحن السفينة بسيق في معسكر

طالبوا برفع الاجور واعادة إدماج العمال الموقوفين

شرع نحو 270 عاملا في معمل مطاحن السفينة بسيق في معسكر إضرابا عن العمل اعتبارا من ظهيرة اليوم الاحد.

وجاء هذا الإضراب إحتجاجا على ظروف العمل السائدة التي تعاظمت مخلفاتها بسبب تقاعس الإدارة عن تولي تسوية مشاكلهم.

وأوضح العمال المحتجون الذين يعتزمون الإبقاء على الحركة الإحتجاجية و اللجوء إلى تصعيدها في حال تقاعس الإدارة عن فتح باب الحوار .

مضيفين بأن ثمة مطالب كانت محل مناشدات ومراسلات في وقت سابق غضت الإدارة عنها الطرف.

منها ما تعلق بالمطالبة برفع الأجور و اتخاذ قرارات حيال العمال الذين تم توقيفهم تعسفيا وإستخلافهم باخرين وافدين من شركة طوسيالي مما زاد من تعفن الوضع واحتقان لدى العمال .