2700 حالة اعتداء على الأطباء خلال سنة 2017

كشف رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية لياس مرابط، إحصاء أكثر من 2700 حالة اعتداء الأطباء من قبل المواطنين خلال 2017.

وأكد مرابط لـ “النهار أونلاين” اليوم، أنه رغم ارتفاع أرقام الاعتداءات على الأطباء والممرضين، إلا أن الوزارة لم تتدخل.

فيما خرج الأطباء والممرضين بمستشفى أحمد مدغري بولاية سعيدة، في وقفة احتجاجية بساحة المستشفى ضد العنف على ممارسي الصحة العمومية.

وندد الأطباء ضد المتابعات القضائية، التي ترفع ضدهم مناشدين وزير الصحة والسكان مختار حسبلاوي بالتدخل لوقف هذه الضغوطات.

كما طالبوا الوزير بضرورة إعادة النظر في قانون الصحة الذي يناقش في البرلمان لما يحمله القطاع والمواطنين.