272 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

وحسب ما كشف عنه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار ، فإن إجمالي المصابين إرتفع إلى 128198 حالة مؤكدة. أما فيما يخص المتعافين من كوفيد-19، فقد ارتفع عددهم الإجمالي إلى 89232 حالة شفاء.

وفي المقابل، ومع تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، فإن العدد الإجمالي لضحايا هذا الوباء الفتاك قد بلغ 3455 حالة. هذا ويتواجد حاليا 26 مريضا على مستوى العناية المركزة.

وفي الأخير، دعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. بالإضافة إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.