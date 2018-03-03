274 أجنبي متورط في قضايا مخدرات بالجزائر

كشفت حصيلة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات قدمتها المصالح المختصة عن تورط 42432 شخص في قضايا مرتبطة بالمخدرات سنة 2017.

وهو ما يمثل ارتفاعا نسبته 12.81 بالمائة منهم 274 أجانب، وأشارت وجود 642 شخصا في حالة فرار.

8622 من الاشخاص المتورطين هم من مهربي المخدرات و22929 شخص من مستهلكي القنب الهندي.

و4903 من تجار الأقراص المهلوسة و5625 شخص أخرين من مستهلكيها.

وفيما يتعلق بالإتجار بالمخدرات الصلبة, فإنها تخص 148 تاجر و 47 مستهلك كوكايين و 44 مستهلك الهيرويين.

وسجلت حصيلة الديوان 32952 قضية معالجة سنة 2017 مقابل 30113 قضية سنة 2016 أي بارتفاع بنسبة 43ر9 بالمئة.

ومن مجموع هذه القضايا المعالجة، 8072 منها تتعلق بالإتجار بالمخدرات و24858 تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات و 22 قضية زراعة الحشيش.