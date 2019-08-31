27632 حاجا وصلوا إلى الوطن و6 آخرون لا يزالون بالمستشفيات السعودية

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة،أن عدد الحجاج الذين غادروا مكة، إلى غاية،السبت، بلغ 31030 حاجً،منهم 16578 تابعين للوكالات،و14452 تابعين للديوان.

وأوضح الديوان، أن عدد الحجاج الذين غادروا إلى أرض الوطن، عبر مطار جدة، وصل إلى 16539 بـ51 رحلة.

وعدد الأشخاص الاذين غادروا عبر مطار المدينة المنورة، بلغ 11093 بـ40 رحلة.،ليصل عدد المغادرين إلى الجزائر، 27632 حاجا.

وعن عدد الوفيات الإجمالي لغاية اللحظة، فإن الديوان سجل 29 حالة وفاة في صفوف الحجاج الميامين، فيما تبقى 6 حالات في المستشفيات السعودية.