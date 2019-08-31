27632 حاجا وصلوا إلى الوطن و6 آخرون لا يزالون بالمستشفيات السعودية

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
27632 حاجا وصلوا إلى الوطن و6 آخرون لا يزالون بالمستشفيات السعودية
بقلم أسماء.ع

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة،أن عدد الحجاج الذين غادروا مكة، إلى غاية،السبت، بلغ 31030 حاجً،منهم 16578 تابعين للوكالات،و14452 تابعين للديوان.

وأوضح الديوان، أن عدد الحجاج الذين غادروا إلى أرض الوطن،   عبر مطار جدة، وصل إلى 16539 بـ51 رحلة.

وعدد الأشخاص الاذين غادروا عبر مطار المدينة المنورة، بلغ 11093 بـ40 رحلة.،ليصل عدد المغادرين إلى الجزائر، 27632 حاجا.

وعن عدد الوفيات الإجمالي لغاية اللحظة، فإن الديوان سجل 29 حالة وفاة في صفوف الحجاج الميامين، فيما تبقى 6 حالات في المستشفيات السعودية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=694470

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com