278 ألف مترشح تحصلوا على علامات إقصائية فــي مســابقـــة الأســـاتـــذة

عدد كبير لم يستطع الإجابة على أسئلة في مواد تخصصهم

مختص في شؤون التربية: «بن غبريت كانت محقة في إعادة المسابقات الكتابية»

رسب أكثر من 278 ألف مترشح في الامتحانات الكتابية الخاصة بمسابقة التوظيف في الطور الابتدائي، بالرغم من أنهم متحصلون على شهادة ليسانس، إلا أن مستواهم هذا لم يشفع لهم، حيث فشلوا في الإجابة على أسئلة من مستوى التعليم الابتدائي.

أثارت نسبة النجاح في مسابقة التوظيف الخاصة بالتعليم الابتدائي، التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية، والمقدرة بـ38.36 من المئة، الكثير من الجدل، خاصة وأن غالبية المترشحين مستواهم جامعي والأسئلة التي تم طرحها هي من ضمن منهاج الطور الابتدائي. وفي هذا الصدد، قال المختص في الشؤون التربوية، مرادي محمد، إن هذه النتائج تظهر المستوى الضعيف للجامعة الجزائرية التي تخرّج أعدادا كبيرة من الطلبة من دون كفاءات.

وهو ما تعكسه العلامات المخيبة للآمال التي تحصل عليها الطلبة في مسابقة توظيف الأساتذة، حيث أن العديد منهم تحصل على علامات 5 و6 ووصلت العلامات إلى 0 في المواد التي امتحنوا فيها. وأضاف المتحدث في التصريح الذي خص به النهار، أمس، على هامش الجامعة الصيفية الخاصة بعمال التربية، أن وزيرة التربية كان لها الحق في إرجاع المسابقات الكتابية في التوظيف، لأنه لو تم توظيف الأساتذة بالشهادات فقط، فإن المترشحين الذين تحصلوا على علامات ضعيفة سيتم توظيفهم وتنصيبهم كأساتذة في التعليم الابتدائي، وهم يجهلون حتى محيط المستطيل ومساحة المربع.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن بعض المترشحين الراسبين في مسابقة التوظيف تحصلوا على علامات إقصائية في مواد كانت جد سهلة يستطيع حتى تلميذ السنة الرابعة الإجابة عنها بكل سهولة. هذا، وكانت وزيرة التربية قد أعلنت أن نسبة نجاح فئة أساتذة التعليم الابتدائي في مسابقة التوظيف التي نظمتها وزارة التربية الوطنية بلغت 38.36 من المئة.

وأوضحت الوزيرة عبر صفحتها على «الفايسبوك» أن عدد المقبولين في المسابقة هو 121954 في فئة أساتذة التعليم الابتدائي بنسبة 38,36 من المئة و47428 في فئة الرتب الإدارية بنسبة 14.44 من المئة، في انتظار اجتياز الفئتين الاختبار الشفهي يومي 16 و17 من هذا الشهر.

يذكر أن 740.000 مترشح كانوا مسجلين في هذه المسابقة الوطنية لتوظيف 8.586 أستاذ تعليم ابتدائي والرتب الإدارية، ومن بين 8.586 منصب مفتوح هناك 3.378 منصب لأساتذة التعليم الابتدائي و239 لرتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني و213 لرتبة مقتصد و694 لرتبة نائب مقتصد و2.265 منصب لرتبة مشرف تربية و300 منصب لملحق رئيسي بالمخابر و1.407 منصب بالنسبة لملحق بالمخابر.