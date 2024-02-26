28 ألف امرأة منتجة منخرطة في برنامج دعم الإنتاج الوطني

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أن زهاء 28 ألف امرأة منتجة منخرطة حاليا في برنامج دعم الإنتاج الوطني الذي انطلق عام 2021.

وأوضحت كريكو أن “البرنامج القطاعي لدعم انخراط المرأة في الإنتاج الوطني الذي بدأ في 2021 سجل لغاية الآن 28 ألف امرأة مستفيدة من آليات الدعم المختلفة و27 ألف امرأة موجهة لمراكز التكوين المهني والتمهين بما يحقق استقلالية مالية للمرأة المنتجة والتكفل بالأسرة المستهدفة”.

وأشارت في هذا السياق إلى أن “الخلايا الجوارية للتضامن لديها الخبرة الكافية في استهداف الفئات المتكفل بها”. و”التحقيقات الاجتماعية و لها دور أيضا في الترويج لآليات دعم الدولة للمرأة المنتجة”.

وأفادت كريكو أن “إستراتيجية دعم الدولة للمرأة المنتجة ومرافقتها بدأ من أن المرأة الماكثة بالبيت لديها حرفة”. “مرورا بتكوينها على مستوى مراكز التكوين المهني والتمهين و وصولا إلى إنشائها للمؤسسة المصغرة المنتجة”.