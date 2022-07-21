28 جويلية تاريخ النطق بالحكم في قضية طمار عبد الوحيد

حدد قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد تاريخ 28 جويلية الجاري. للنطق بالحكم في حق وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار. الذي توبع في قضية فساد جديدة بصفته والي ولاية مستغانم سابقا. من خلال إستغلاله لأراضي غابية. تم انشاء عليها مخيمات صيفية بولاية مستغانم.

كما وجهت لطمار عبد الوحيد رفقة مدير الغابات لولاية مستغانم سابقا. التي تغيب عن جلسة المحاكمة اليوم جنح سوء استغلال الوظيفة. تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة. بالإضافة إلى التصريح الكاذب للممتلكات.

وبعد استجواب طمار عبد الوحيد من قبل قاضي الجلسة. وبعد تقديم وكيل الجمهورية التماس عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا لطمار عبد الوحيد. تعجبت هيئة دفاعه ممثلة في المحامي الاستاذ جواهرة احمد اثناء تدخله للمرافعه.عن احالة ملف على وقائع إدارية محضة امام قطب المالي و الإقتصادي الذي من اختصاصه دراسة قضايا الفساد و المال الاقتصادي.

و اضاف المحامي بخصوص القرارات التي يصدرها موكله بصفته والي هي قرارات ادارية تلغى عن طريق القضاء الاداري. قائلا بذلك “ان وجد فيها تجاوز لا ترقى الى المسائل الجزائية”. و كما ان موكله تعامل مع الادارة و لم يتعامل مع الخواص.

كما تساءل كيف يتم متابعته على اساس سوء استغلال الوظيفة و الطرف الاول الولاية. والطرف الثاني البلدية و الاكثر من ذلك فإن معظم المسؤولين. في تلك القرارات لم يتابعو في قضية الحال.

ورغم ان موكله كان محل تشجيع من طرف وزير الداخلية و الوزراء الذين حضروا الزيارات الميدانية.

كما أضافت هيئة الدفاع فيما يخص قراراه بترخيص للبلدية الإستفاذة من مخيمات صيفية . ادخلت لميزانية الدولة 12 مليار خلال سنة 2016. و رغم ذلك موكله متابع بسوء استغلال الوظيفة.

وبعد نهاية المرافعات طالب عبد الوحيد طمار من هيئة المحكمة في كلمته الاخيرة البراءة التامة من جميع التهم المنسوبة اليه. فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم السالف ذكره في هذه القضية.