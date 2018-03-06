لقي شخص حتفه، وأصيب 27 أخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادث مرور خطير في المسيلة.
ووقع الحادث ليلة أمس، جراء اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة، في الطريق الوطني رقم 46 في المنطقة المسماة كاف الطيور.
تفاصيل الحادث هنا:
المسيلة: وفاة شخص وإصابة 27 آخرين في حادث مرور مروع ببلدية سليم
التعليقات (1)
أتذكر قول الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6) سورة التحريم .