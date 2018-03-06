لقي شخص حتفه، وأصيب 27 أخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادث مرور خطير في المسيلة.

ووقع الحادث ليلة أمس، جراء اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة، في الطريق الوطني رقم 46 في المنطقة المسماة كاف الطيور.

تفاصيل الحادث هنا: