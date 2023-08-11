28 غريق في الشواطئ والمسطحات المائية خلال أسبوع

سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الأسبوع المنصرم 28 حالة غرق من بينها 24 على مستوى شواطئ البحر.

وحسبما كشف عنه المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية الملازم أول يوسف عبدات. أن وحدات الحماية المدنية أحصت 28 حالة غرق في ظرف أسبوع من 4 إلى 10 أوت. مشيرا إلى أن أسباب الغرق تعود إلى السباحة في الشواطئ الممنوعة. السباحة براية ممنوعة أو خطيرة، السباحة خارج عمل الجهاز الأمني والسباحة في المجمعات المائية، على غرار السدود الوديان وأحواض السقي.

كما أضاف عبدات، أن الحماية المدنية سجلت 806 تدخل للجهاز الأمني الخاص بحراسة الشواطئ خلال الـ24 ساعة الأخيرة. تم من خلالها إنقاذ 507 شخص من موت محقق. فيما بلغ عدد التدخلات منذ بداية موسم الإصطياف 48.232 تدخلا تم خلالها إنقاذ 31.510 شخصا.

وبهدف حماية المواطنين وتجنيبهم خطر الغرق، جدّد عبدات دعوة المديرية العامة للحماية المدنية الى المواطنين من أجل توخي الحيطة والحذر وعدم السباحة في الشواطئ الممنوعة والمسطحات المائية وكذا عدم المغامرة في حالة رفع الراية الحمراء أو البرتقالية.