28 لاعبا في تربص الخضر “u 23” ولقاء ودي أمام المنتخب العسكري

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف”، عن قائمة اللاعبين الذين اختارهم مدرب المنتخب الوطني، لفئة أقل من 23 سنة، نور الدين ولد علي، تحسبا للمواجهة المزدوجة، التي تنتظر شبان الخضر، أمام إثيوبيا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى “كان” 2023 لذات الفئة.

ووجه ولد علي الدعوة لـ 28 لاعبا، في التربص المقام حاليا تحسبا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستجري بالمغرب.

وأوضح بيان “الفاف” بأن شبان الخضر، يتدربون بمعدل حصتين في اليوم، ويتم التركيز في الحصة الصباحية على الجانب البدني، فيما تخصص المسائية للجانب الفني بملعب ملحق 5 جويلية الأولمبي.

كما سيكون رفقاء مهاجم شباب بلوزداد، فضيل بلخادم، على موعد غدا الثلاثاء، مع لعب مباراة ودية تجمعهم بـ “المنتخب الوطني العسكري” وذلك، بملحق ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي بداية من الساعة 11:00.

يذكر أن التشكيلة الوطنية لفئة أقل من 23 سنة، ستلعب مباراة الذهاب مت التصفيات المؤهلة لـ”كان 2023″ بإثيوبيا يوم الـ 8 أو الـ 9 مارس المقبل، على أن تلعب مباراة العودة بالجزائر يوم الـ 12 أو الـ 13 من نفس الشهر، على أن يواجه المتأهل منتخب غانا في الدور التصفوي الأخير ما بين 20 و28 من شهر مارس الحالي.