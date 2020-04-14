28 ممرضا يغادرون الحجر الصحي وتماثل سيدة للشفاء بتيارت

تماثل سيدة للشفاء التام والتحاقها بعائلتها

افاد مصدر مسؤول للنهار اونلابن ان جميع الطاقم الطبي قد غادروا الحجر بمركز التكوين المهني بتيارت و هم في صحة جيدة.

وعلم من ذات المتحدث ان عدد الطواقم الطبية الذين كانوا في الحجر بمركز التكوين المهني بلغ عددهم 28 ممرضا.

كانوا يعملون في مصلحتي الامراض المعدية و أمراض الصدر بمستشفى يوسف دمرجي و الذين خضعوا للحجر كاجراء وقائي منذ اسبوعبن بمركز التكوين المهني.

وهذا بعد تسجيل اول إصابة بوباء الكورونا في تيارت لشبخ من بلدية الدحموني الذي فارق الحياة قبل ايام متأثرا كذلك بامراض اخرى كان يعاني منها.

وحسب ذات المصدر فقد غادرت سيدة من عائلة هذا الاخير مستشفى يوسف دمرجي بعد ان تعافت كليا من الفيروس.