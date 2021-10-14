28 نقطة سوداء معرضة لخطر الفيضانات بالعاصمة

كشف المكلّف بالمشاريع والصيانة بمؤسسة “سيال“, سمير جندل، عن وجود 28 نقطة سوداء بالعاصمة معرضة لخطر الفيضانات.

وأضاف جندل في مداخلة ألقاها خلال فعاليات اليوم التحسيسي الذي نظمته ولاية الجزائر، في إطار إحياء اليوم العالمي للحد من الكوارث الطبيعة، أن الشركة أحصت 28 نقطة تتواجد في مناطق منخفضة بالعاصمة تجعلها عرضة لخطر حدوث فيضانات. ويتعلق الأمر بكل من الجهة المحادية لميناء الجزائر وبلدية حسين داي “شارع طرابلس” ووادي كنيس. ومختلف الأنفاق المخصصة لسير المركبات. وبلدية برج البحري وبلدية برج الكيفان. وبلدية باب الزوار وبلدية الرويبة وبلدية باب الوادي.

وأفاد في ذات السياق، أنه تم تقديم مجموعة من الحلول في إطار المخطط التوجيهي المتعلق بتفادي الفيضانات الذي يتم بمعية مديرية الري لولاية الجزائر. على غرار إنشاء محول كبير لمياه الأمطار ببلدية باب الزوار نحو البحر. وهو عبارة عن قناة تحت الأرض “مشروع قيد الدراسة”. وكذا إعادة تهيئة وتأهيل شبكات المياه القديمة في مختلف البلديات.

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