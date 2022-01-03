28 يوما للإستفادة من إلغاء عقوبات التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة العمل، أنه قد بقي 28 يوما فقط، للاستفادة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين المنتسبين لدى صناديق الضمان الاجتماعي. والتي تتعلق بإلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي.

كما أوضح بيان الوزارة، إن قرار الإعفاء الذي يسري مفعوله إلى غاية 31 جانفي 2022. يشمل جميع المستخدمين المدينين الذين يواجهون صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم تجاه صناديق الضمان الاجتماعي CNAS, CASNOS, CACOBATPH.

ويستفيد من هذه التدابير الاستثنائية كل من المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص. الذين واجهوا صعوبات لتسوية وضعيتهم والوفاء بالتزاماتهم تُجاه صناديق الضمان الاجتماعي.

كما يأتي هذا، في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل. حيث يستفيد المستخدمين الذين عليهم ديون لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأـجراء CNAS. من تخفيض حصة المستخدم “la quote-part patronale” لاشتراكات الضمان الاجتماعي.

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