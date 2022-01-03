28 يوما للإستفادة من إلغاء عقوبات التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي
أعلنت وزارة العمل، أنه قد بقي 28 يوما فقط، للاستفادة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين المنتسبين لدى صناديق الضمان الاجتماعي. والتي تتعلق بإلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي.
كما أوضح بيان الوزارة، إن قرار الإعفاء الذي يسري مفعوله إلى غاية 31 جانفي 2022. يشمل جميع المستخدمين المدينين الذين يواجهون صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم تجاه صناديق الضمان الاجتماعي CNAS, CASNOS, CACOBATPH.
ويستفيد من هذه التدابير الاستثنائية كل من المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص. الذين واجهوا صعوبات لتسوية وضعيتهم والوفاء بالتزاماتهم تُجاه صناديق الضمان الاجتماعي.
كما يأتي هذا، في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل. حيث يستفيد المستخدمين الذين عليهم ديون لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأـجراء CNAS. من تخفيض حصة المستخدم “la quote-part patronale” لاشتراكات الضمان الاجتماعي.
طالع أيضا:
هذا آخر أجل لتسوية وضعية المؤمّنين غير الأجراء لدى “CASNOS”
كما أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل شهر، عن آخر أجل لتسوية وضعية المدينين غير الأجراء المتعلقة بالغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد الاشتراكات.
وفي هذا السياق حدّد الصندوق في بيان له تاريخ 31 جانفي من العام الداخل كآخر أجل لتسوية وضعيتهم. وهذا في اطار التدابير الأستثنائية للصندوق.
كما أوضح ذات البيان ان مصالح “كاسنوس” ستبقى عبر كامل التراب الوطني مفتوحة أيام السبت.
في السياق ذاته أوضح الصندوق أن هذه التدابير الاستثنائية يستفيد منها كل العمال غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص.
ويواجهون صعوبات لتسوية وضعيتهم والوفاء بالتزاماتهم اتجاه الصندوق مع الإعفاء الكلي لغرامات التأخير.