281 ألــــف راســــب فـــي شهـــــادة «البيـــــام»

وزارة التربية أعلنت عن نسبة نجاح قدرت بـ 55.47 من المائة

سحب كشوف نقاط التلاميذ بداية من اليوم.. وأكثر من 39 ألف ناجح بالإنقاذ

أفرجت، أمس، وزارة التربية الوطنية، عن نتائج شهادة التعليم المتوسط، أين وصلت نسبة النجاح إلى 55.47 ٪ من مجموع المرشحين، فيما وصلت نسبة النجاح بالقبول إلى 66.73 من المائة.

بلغ عدد الراسبين في امتحان شهادة التعليم المتوسط إلى 281 ألف و161 مترشح، فيما وصل عدد الناجحين باحتساب الناجين بالقبول إلى 350 ألف و234 مترشح.

ووصلت نسبة التلاميذ الناجحين بالإنقاذ 11.26 من المئة، أي أن التلاميذ الذين تم إنجاحهم بالإنقاذ وصل عددهم 39 ألف و436 تلميذ.

واعتبر وزير التربية أن نسبة النجاح في امتحان شهادة التعليم المتوسط «مستقرة» مقارنة بالسنة الماضية، وتعكس «استقرار المردود التربوي» لدى التلاميذ.

مشيرا إلى أن نسبة النجاح المسجلة «متقاربة» مع نسبة النجاح المسجلة في السنة الماضية، والتي بلغت 56.88 من المائة.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أنه سيتم بداية من اليوم سحب كشوف النقاط الخاصة بالتلاميذ الناجحين والراسبين على حد سواء.

هذا وعرف إعلان النتائج تعنت بعض مديري المؤسسات التربوية الذين رفضوا نشر النتائج على المؤسسات، مثلما أمرت به وزارة التربية الوطنية.

مما أثار استياء التلاميذ وأوليائهم، الذين دخلوا في مناوشات مع مديري المؤسسات التربوية.

كما ينتقل إلى السنة الأولى ثانوي، مباشرة، المترشحون الحاصلون على معدل يساوي أو يفوق 10 /20 في شهادة التعليم المتوسط.

كما يعتبر ناجحا من تحصل على معدل 10 /20 في الامتحان الوطني زائد المعدل السنوي للمراقبة المستمرة.

كما يتم احتساب معدل الشهادة في (2) + المعدل السنوي ويقسم المجموع على 3، وإذا كان المعدل 10 فما فوق يعتبر التلميذ ناجحا وينتقل إلى السنة 1 ثانوي.

للتذكير، فقد خاض امتحانات شهادة التعليم المتوسط لهذا العام والتي جرت من 9 إلى 11 جوان الجاري، 631.395 مترشح من بينهم 52.27 من المائة إناث.

إلغاء امتحان مادة اللغة الفرنسية من الامتحانات المهنية للترقية في قطاع التربية

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أنه سيتم إلغاء امتحان مادة اللغة الفرنسية من الامتحانات المهنية للترقية في القطاع التي ستنظم في الـ 16 من شهر جويلية الجاري.

مؤكدا أن هذا القرار سيسمح لموظفي القطاع بالارتقاء إلى رتب أخرى، وذلك عملا بأحكام القرار الصادر سنة 2014، مع الاحتفاظ باختبار مادة تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وأضاف بخصوص امتحانات التوظيف الخارجي، أنه سيتم إثراؤها وإضافة لغات أخرى بالنسبة لتخصص اللغات الأجنبية.