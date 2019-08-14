2819 تدخل للحماية المدنية.. ووفاة 4 أشخاص في حوادث مرور خلال يوم واحد

سجلت مصالح الحماية المدنية 2819 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن إثر تلقي مكالمات الإستغاثة من طرف المواطنين.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه تم تسجيل 2819 تدخل خلال 24 ساعة الأخيرة شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية.

وأضاف البيان، أن وحدات الحماية المدنية تدخلت خلال نفس الفترة على اثر عدة حوادث مرور منها 03 الأكثر دموية.

وأشارت ذات المصالح، إلى أنها سجلت وفاة 04 أشخاص وإصابة 07 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان.

وكانت أثقل حصيلة بولاية بومرداس بوفاة شخصين وإصابة 03 آخرين بجروح.