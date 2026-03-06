2826 تدخلًا للحماية المدنية خلال 24 ساعة.. و10 وفيات في حوادث المرور

سجلت مصالح الحماية المدنية الجزائرية حصيلة معتبرة من التدخلات خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر مختلف ولايات الوطن، حيث بلغ إجمالي التدخلات 2826 تدخلًا، بمعدل تدخل واحد كل 30 ثانية، في إطار مهامها اليومية لحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وفيما يتعلق بحوادث المرور، تدخلت وحدات الحماية المدنية في 210 حوادث، خلفت 279 جريحًا تم إسعافهم في عين المكان وتحويلهم إلى المؤسسات الاستشفائية، إضافة إلى 10 حالات وفاة تم تسجيلها بعين المكان أو بعد نقل الضحايا.

من جهة أخرى، سجلت المصالح ذاتها 3 تدخلات بسبب حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بحالات تسمم، حيث تم إسعافهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم، دون تسجيل أي حالة وفاة.

وجددت الحماية المدنية دعوتها للمواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة في ما يتعلق باحترام قواعد السلامة المرورية وتهوية المنازل عند استعمال أجهزة الطهي والتدفئة، تفاديًا لحوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون.