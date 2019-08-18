284 خطــــأ فـــي كتــــب الجيـــــل الثـــــانـــي

كشفت اللجنة الخاصة بإعداد كتب الجيل الثاني للسنة الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط، أنها قامت بإعادة مراجعة الكتب.

و ذلك قبل طبعها وتوزيعها عبر المؤسسات التربوية، من طرف أساتذة مختصين ومدققين لغويين، اكتشفوا 284 خطأ.

تنوعت بين أخطاء مطبعية ولغوية.

وحسب اللجنة، فإن هذه الأخطاء حتى ولو طبعت فإنها لن تؤثر بشكل كبير على المستوى العام لمضمون الكتب.

و الذي جاء وفق دراسات أجراها أساتذة مختصون ودكاترة في كل التخصصات، قاموا بإعداد هذه الكتب

ووضعها خصيصا حسب مستوى تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي والسنة الرابعة متوسط.

وحسب اللجنة، فإن عملية تقييم ومراجعة الكتب الجديدة استغرقت ما بين خمسة وثمانية أشهر.

كما تطلبت مراجعتها تجنيد 15 متدخلا في كل مادة.

علما أن الإطارات المعنية بمراجعة الكتب يتم اختيارهم على أساس الكفاءة في مهنة التدريس في قطاعي التربية والتعليم العالي.

وأكدت اللجنة أنه تم الأخذ بعين الاعتبارفي المناهج والكتب المدرسية الجديدة البعد الوطني الجزائري بهدف تنميةالروح الوطنية لدى الأجيال القادمة.

واستنادا إلى مختارات من النصوص الأدبية الجزائرية التي توصلت إليها اللجنة المشتركة بين وزارة التربية ووزارة الثقافة.

وجاء هذا الإجراء من قبل الوزارة تفاديا للخطأ الذي حصل السنوات الماضية.

أين تم اكتشاف أخطاء كارثية أجبرت وزارة التربية على إلغاء بعض الكتب.

حيث تم في هذا الإطار إلغاء سبعة كتب كاملة خاصة بالجيل الثاني كان من المقرر توزيعها على المؤسسات التربوية قبل سنة.

وهذا بسبب احتوائها على أخطاء وعدم مطابقتها البرنامج الذي تمت المصادقة عليه من قبل وزارة التربية.

مما انجر عنه تقليص الكتب من 30 إلى 23 كتابا.