284 ملف قضائي جديد تفصل فيه المحاكم القضائية المتخصصة قريبا

أعلن رئيس مجلس قضاء العاصمة مختار بوشريط اليوم الخميس، عن افتتاح السنة القضائية 2021-2022. تحت اشراف النائب العام سيد احمد مراد، رئيس مجلس الدولة.

وقال النائب العام سيد احمد مراد أن السنة القضائية، كانت حافلة جدا بالنشاط القضائي. بالرغم من وباء كورونا، استمر العمل بفضل القضاة وموظفي المرفق، للفصل في القضايا الجزائية الإدارية.

وكشف عن تسخير اكثر من 22 ألف محاكمة عن بعد لتجنب عناء نقل المحبوسين والاعوان حرصا على صحتهم.

ومنذ 1 جانفي إلى غاية 30 سبتمبر 2021، تم معالجة 245571 محاضر واردة. منها 7025 بخصوص اجراءات المثول الفوري، و27166 عن طريق الاستدعاء المباشر. و797 عن طريق الوساطة، و21735 فيما يخص الاحالة بموجب إجراءات الأوامر الجزائية.

إضافة إلى 1197 فيما يخص التحقيق، و854 فيما يخص الأحداث، وحفظ 15451 ملف.

وطُرح على مستوى المحكمة بالقطب الجزائي المتخصص 69 ملف قضائي. و61 مف قضائي تم طرحه بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

كما تم طرح 61 ملف على مستوى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال. إلى جانب قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة فطرح أمامه 86 ملف قضائي.

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