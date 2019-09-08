2848 تدخل للحماية المدنية بسبب الأمطار.. والبحث عن طفل جرفته السيول ببشار

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 2848 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن.

وأفاد بيان للحماية المدنية، أن التدخلات جاءت بعد تلقي مكالمات الإستغـاثة من طرف المواطنين.

وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، والحرائق.

وأضاف البيان، أن ذات الوحدات تدخلت على إثر التساقط الغزير للأمطار، بولايات الأغواط، الجلفة، بشار، المدية، تيسمسيلت، تيارت، سطيف، وتبسة.

أما بولاية بشار ببلدية بني ونيف وبشار قام أعوان الحماية المدنية بإنقاذ 13 شخصا على متن 4 مركبات كانوا محاصرين بالمياه.

ويقوم أعوان الحماية المدنية بعملية البحث عن طفل يبلغ 7 سنوات جرفته سيول واد بني ونيف صبيحة اليوم.

بولاية الجلفة ببلدية عين وسارة، قام أعوان الحماية المدنية بإنقاذ 13 شخصا على متن مركبتين كانوا محاصرين بسبب الفيضان.

وبولاية تيسمسيلت والمدية، تم القيام بعدة عمليات إمتصاص المياه المتسربة عبر بعض المحلات التجارية والسكنات.