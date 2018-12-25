«285 ألــف وحـــدة سكنيــة فــي طــور الإنجــاز لمكتتبــي عــدل 2»

إطلاق مشاريع لإنجاز 35 ألف وحدة سكنية كانت شبه متوقفة.. طمار:

«رفضنـــا 18 ألـــف طعـــن لمكتتبـــي عـــدل 2 و15 ألفـــا قيـــد الدراســـة»

رفضت وزارة السكن والعمران والمدينة 18 ألف طعن من أصل أزيد من 54 ألف طعن تقدم به مكتتبو «عدل 2»، فيما تم قبول 18 ألف طعن آخر، و3 آلاف مقبولة بتحفظ، بينما تتواصل عملية دراسة 15 ألف طعن سيتم إبلاغ أصحابها بنتائج طعونهم خلال الثلاثي الأول من سنة 2019.

وقال وزير السكن والمدينة والعمران، عبد الوحيد طمار، خلال لقاء جمعه مع ممثلي مكتتبي «عدل»، أمس، إن هناك 285 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار هي في طور الإنجاز، من أصل 470 ألف وحدة تم برمجتها لحساب برنامج «عدل 2»، حيث تم توزيع 111 ألف منها حتى الآن، أين كلف هذا البرنامج الدولة الجزائرية 24 مليار دولار.

وكشف الوزير عن إطلاق 73 ألف وحدة سكنية، في حين توجد 73 ألف وحدة أخرى هي في طور الانطلاق، بينما تم برمجة 90 ألف أخرى خلال سنة 2019، لتكون بذلك كل المساكن المخصصة لبرنامج «عدل 2» قد انطلقت رسميا، مؤكدا التزام الدولة بإسكان كل من دفع الشطر الأول من قيمة السكن رغم كل الصعوبات المالية الموجودة.

وأشار الوزير إلى استقبال دائرته الوزارية 54 ألفا و460 طعن لحساب برنامج «عدل 2»، تم قبول منها 18 ألفا و226 طعن، في حين هناك 3276 طعن مقبولة بتحفظ، بينما لاتزال أكثر من 15 ألف طعن قيد الدراسة و18 ألفا أخرى تم رفضها.

وبخصوص انشغالات المكتتبين عبر الولايات، أكد طمار بأنه تم دراسة أغلب الحالات، وذلك بفضل اللقاءات الدورية التي يقوم بها للولايات، حيث سمحت تلك اللقاءات بالإطلاع على مختلف الترتيبات العملية والقانونية التي انتهجتها الوزارة سنة 2018، حيث تم بناءً على ذلك تسجيل 18 انشغال مشترك بين كل الولايات، في حين هناك 104 أخرى خاصة بكل منطقة وولاية.

وفي سياق ذي صلة، قال طمار إنه اتخذ عدة ترتيبات ساهمت في تفعيل وتيرة الإنجاز وإطلاق كل المشاريع، حيث تم إعادة بعث مشاريع لإنجاز 35 ألف وحدة سكنية كانت شبه متوقفة بسبب مشكل العقار الذي تم معالجته.

من جهته، كشف المدير العام لوكالة «عدل»، سعيد روبة، عن الشروع في بيع المساكن بالإيجار انطلاقا من السنة القادمة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التحضير للعملية وإعداد الروتوشات الأخيرة، حيث قال إنه تم إحصاء 18 نقطة متعلقة بمشاريع «عدل»، مع العمل على دراسة النقاط الأخرى.

وأضاف روبة أنه سيتم تسهيل العملية الإلكترونية الخاصة بأوامر الدفع، مشدّدا على اتخاذ الإجراءات الردعية ضد المقاولين المتقاعيسن في إنجاز مشاريع برنامج «عدل»، كما قال إن الوكالة خصصت 380 مليون دينار للتكفل بصيانة المصاعد المتعلقة المعطلة بمساكن «عدل».