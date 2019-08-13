2877 تدخل للحماية المدنية.. وتسجيل 3 وفيات بسبب حوادث المرور خلال يوم واحد

الوطني
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2877 تدخل للحماية المدنية.. وتسجيل 3 وفيات بسبب حوادث المرور خلال يوم واحد
بقلم أمينة داودي

سجلت المديرية العامة للحماية المدنية 2877 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية في بيان لها، أن هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة على إثر عدة حوادث مرور منها 06 الأكثر دموية تسببت في وفاة 03 أشخاص.

وأضافت ذات المصالح، أنه تم تسجيل إصابة 26 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية المسيلة بوفاة 01 شخص وإصابة 02 أخرين بجروح بعد انقلاب سيارة ببلدية ودائرة أولاد براهيم.


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