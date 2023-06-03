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288 قتيلا في اصطدام 3 قطارات بالهند

بقلم ع.ع
288 قتيلا في اصطدام 3 قطارات بالهند
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لقي ما لا يقل عن 288 شخصا مصرعهم في حادث اصطدام 3 قطارات في شرق الهند.

وكشفت وسائل إعلام أنه أكثر من 850 شخصا جرح خلال الحادث الذي يعتبر من أسوأ حوادث القطارات.
وتعمل فرق الإغاثة على انتشال مصابين من الحطام، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا، حسب صور من مكان الحادث . وشاركت أكثر من 115 سيارة إسعاف وعدة سيارات إطفاء في جهود الإنقاذ.
ويشار إلى أن شبكة السكك الحديدية في الهند تعاني من تقادم البنية التحتية، والتي تعد من بين العوامل المسؤولة عن الحوادث.

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