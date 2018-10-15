29 ألف مخالفة مرتبطة “بالتوقف العشوائي” خلال 8 أشهر الأولى للسنة الجارية

سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر أزيد من 29.000 مخالفة مرورية مرتبطة بالتوقف أو الوقوف التعسفي المعيق لحركة المرور خلال الثمانية أشهر الأولى 2018.

وهو الأمر الذي أدى إلى الإزدحام المروري بالعاصمة، بحسب رئيس المصلحة الولائية للأمن العمومي لأمن ولاية

الجزائر .

وأوضح عميد الشرطة حاج يوسف فرحات اليوم الاثنين أن عدد حالات التوقف التعسفي المعيق لحركة المرور المسجلة خلال الثمانية أشهر الأولى.

قد بلغت السنة الجارية قد بلغت 29.122 مخالفة مقابل 42.064 مخالفة خلال نفس الفترة من سنة 2017.

وأوضح في ذات السياق، أن التوقف العشوائي المعيق لحركة المرور بدون ضرورة حتمية على مستوى شبكة الطرقات الرئيسية والفرعية.

وكذا الشريط الإستعجالي من بين أبرز أسباب مشكلات الإزدحام المروري بالعاصمة.

وفي هذا السياق أشار المسؤول الأمني إلى أن ظاهرة الإختناق المروري، والنقاط السوداء على مستوى شبكة طرقات ولاية الجزائر.

مرتبطة بالارتفاع الهائل لحظيرة السيارات، مع بقاء شبكة الطرقات على حالها حيث تم تسجيل ما يقارب 7ر1 مليون سيارة بترقيم ولاية الجزائر.

إلى جانب تدفق عدد هائل من المركبات التي تعبر يوميا الولاية ، نحو مختلف الإتجاهات ضف إلى ذلك إهتراء شبكة الطرقات والأرصفة وعدم توفر حظائر السيارات.

لإستيعاب العدد الهائل من السيارات مما يؤدي إلى التوقف العشوائي على الطرقات و الأٍرصفة.

و ذكر أنه من بين أسباب الإزدحام المروري بولاية الجزائر كذلك كثرة أشغال تهيئة الطرقات والورشات، في أوقات الذروة و كذا تعدد المخارج والمداخل الفرعية مقارنة بالطرق الرئيسية التي تصب فيها.