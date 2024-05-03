29 قتيلاً و60 مفقودًا جراء الفيضانات التي أغرقت البرازيل

لقي 29 شخصًا حتفهم وفقد 60 آخرون بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت جنوب البرازيل. وفقًا لتقرير جديد نشرته السلطات يوم أمس الخميس 2 ماي.

وقال حاكم ولاية ريو غراندي دو سول، إدواردو ليتي، في بث مباشر: “أريد أن أعرب عن أسف عميق لجميع الأرواح التي فقدت،. هناك 29 حالة وفاة مسجلة حاليا، وأعلم بألم شديد أنه سيكون هناك المزيد”. تدخل.

وأظهر التقرير السابق مقتل 13 شخصا وفقد 21 آخرين. وتم تسجيل ستة وثلاثين إصابة.

وتُظهر المناظر الجوية قطاعات كاملة من بلدية كابيلا دي سانتانا وهي تغزوها الأمواج، ولا تظهر منها سوى أسطح المنازل.

وفي يوم الأربعاء 2 ماي، أُعلنت “حالة الكارثة العامة” في ريو غراندي دو سول. التي تأثرت لعدة أيام بالعواصف والعواصف الرعدية المدمرة.

ووعد لولا، الذي التقى حاكم الولاية يوم الخميس في سانتا ماريا، وهي إحدى المدن الأكثر تضررا. بأن ريو غراندي دو سول “لن تفتقر إلى الوسائل” البشرية أو المادية للتعامل مع هذه المأساة.

وكان من المقرر إرسال أكثر من 600 جندي كتعزيزات لعمليات الإغاثة وتوزيع الطعام على الضحايا.

وأكد رئيس الدولة، برفقة وزيرة البيئة مارينا سيلفا على وجه الخصوص. أن الحكومة الفيدرالية قد حشدت “بنسبة 100%” “لتخفيف المعاناة الناجمة عن هذا الحدث الطبيعي الشديد”.

وتتركز الفيضانات في المنطقة الوسطى من ريو غراندي دو سول، حيث تضررت 154 منطقة.

ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن الدفاع المدني، اضطر أكثر من 10,000 شخص إلى مغادرة منازلهم،.وتم نقل حوالي 4,600 منهم إلى أماكن إيواء.

وتسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية في مقتل 25 شخصًا على الأقل في جنوب شرق البرازيل.

ولا يمكن الوصول إلى العديد من الطرق، كما أن إمدادات المياه والكهرباء معرضة للخطر لمئات الآلاف من الأشخاص. وفقًا للسلطات المحلية. المدن معزولة تمامًا، بدون إنترنت أو إشارة الهاتف المحمول.