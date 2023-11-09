29 وكيلا رسميا معتمدا لعلامة GEELY الجزائر بهذه الولايات

كشف الموقع الرسمي لعلامة جيلي الجزائر، لائحة رسمية لشبكة الوكلاء المعتمدين للعلامة التي ستشرع في استلام الطلبيات الأسبوع المقبل.

وحسب الموقع الرسمي لعلامة “جيلي الجزائر”، ضمّت اللائحة الرسمية 29 وكيلا رسميا معتمدًا موزعا عبر 29 ولاية.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، تيزي وزو، قسنطينة، عنابة، باتنة، ميلة، سطيف، تبسة. جيجل، سكيكدة، وهران، مغنية، سيدي بلعباس، مستغانم، بسكرة، عين الدفلى، الجلفة. غرداية، وادي سوف، ورقلة، خنشلة، عين مليلة، تلمسان، مسيلة، بومرداس والشلف والمدية.

وسيتم فتح الطلبات المسبقة على النماذج التي ستدخل الجزائر من علامة “جيلي” GEELY، ابتداءً من الأسبوع المقبل.

كما أوضحت، مصادر النهار، أن الطلبات المسبقة على سيارات جيلي GEELY تكون عبر كل شبكاتها الموزعة عبر مناطق التراب الوطني.

وأضافت المصادر، أن الإطلاق الرسمي لعلامة “جيلي الجزائر” سيكون رسميا شهر ديسمبر المقبل.

في حين، تحصل موقع “النهار أون لاين”، على وثيقة رسمية، تظهر أسعار ومواصفات سيارات “جيلي”، GEELY التي ستسوق في الجزائر. والتي ستكون حتماً أحد العلامات الصينية المنافسة في السوق الجزائرية، بموديلات عديدة.

كما أشارت المصادر ذاتها، إلى أن “جيلي”،GEELY الجزائر ستقوم بتسويق سيارة GX3 Pro بضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر.



