2911 تدخلًا للحماية المدنية خلال 24 ساعة و5 وفيات في حوادث المرور

سجلت وحدات الحماية المدنية حصيلة معتبرة من التدخلات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، الممتدة من 05 إلى 06 أفريل 2026، حيث بلغ عدد العمليات المنجزة 2911 تدخلًا عبر مختلف ولايات الوطن، بمعدل تدخل واحد كل 29 ثانية، ما يعكس الجاهزية العالية والاستجابة السريعة لنداءات المواطنين.

وأوضح بيان للمصالح ذاتها أن هذه التدخلات توزعت بين 2229 عملية إجلاء صحي و353 عملية مختلفة، شملت حوادث المرور، الحوادث المنزلية، إخماد الحرائق، إضافة إلى تدخلات مرتبطة بالتقلبات الجوية والأجهزة الأمنية.

وفيما يتعلق بحوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ191 تدخلًا، أسفرت عن وفاة 5 أشخاص في عين المكان، وإصابة 227 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وتم التكفل بالضحايا في موقع الحوادث قبل نقلهم إلى المؤسسات الاستشفائية. وسُجلت أثقل حصيلة بولاية إن قزام، حيث لقي شخصان حتفهما وأصيب 7 آخرون إثر اصطدام بين سيارتين بمنطقة الحاج بويا.

من جهة أخرى، تدخلت المصالح ذاتها لإسعاف 8 أشخاص تعرضوا للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث. من أجهزة التدفئة وسخانات المياه داخل المنازل، حيث تم تسجيل 4 حالات بولاية قسنطينة. و3 حالات بالمدية، وحالة واحدة بالمسيلة.

وقد تم إسعاف الضحايا وتحويلهم إلى المستشفيات في حالة مستقرة.

وفي حادث منفصل. سجلت ولاية تلمسان وفاة امرأة تبلغ من العمر 73 سنة نتيجة استنشاقها غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء داخل منزلها بمنطقة الصبايدة.بلدية البويهي، دائرة سيدي الجيلالي.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لإخماد 4 حرائق حضرية بكل من ولايات باتنة، غليزان، تيارت وأولاد جلال.دون تسجيل أي خسائر بشرية، حيث مكنت سرعة التدخل من السيطرة. على النيران ومنع انتشارها إلى المناطق المجاورة.