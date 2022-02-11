293 مليار سنتيم حقوق بث مباريات كان الكاميرون

اقتنت الجزائر حقوق بث مباريات كأس امم افريقيا التي جرت بالكاميرون بمبلغ مالي. وصل 293 مليارسنتيم بالعملة الجزائرية.

كما ذكرت الجريدة الرسمية اليوم الجمعة أن المنحة خصصت للتلفزيون العمومي. تعتبر نفقة مرتبطة بإقتناء بث مباريات البطولة الإفريقية.

يذكر. ان التلفزيون العمومي بث كل مباريات المنتخب الوطني والمواجهات الهامة. أغلبها التي لعبها منتخب مصر الذي وصل إلى نقطة تنشيط النهائي و إنهزم أمام السنغال.

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المصريون يثنون على تغطية التلفزيون العمومي لمباريات الفراعنة

نالت تغطية التلفزيون العمومي لمباريات كأس افريقيا إشادة كبيرة من قبل عشاق الكرة في إفريقيا وخاصة الأشقاء المصريين.

وقام التلفزيون العمومي بنقل عدد كبير من مباريات منتخب مصر عبر القناة الأرضية، أبرزها قمة أمس التي جمعت زملاء النجم محمد صلاح والمنتخب المستضيف للعرس الكروي الكاميرون.

كما استحسن المصريون وقفة الجزائريين من الجانب الإعلامي معهم. في ظل متابعتهم المباريات مجّانا.

يذكر أن “المصاروة” والجزائريين، تبادلوا أوجه الشكر والثناء عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها “إنستغرام” و “الفايسبوك”.

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