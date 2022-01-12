295 شخصا تورطوا في المضاربة واحتكار المواد الغذائية

عالجت المصالح العملياتية للشرطة القضائية، خلال الفترة الممتدة من الفاتح سبتمبر 2021 إلى غاية 07 جانفي الجاري. 257 قضية متعلقة بالمضاربة والإحتكار في السلع والمواد الغذائية واسعة الإستهلاك عبر التراب الوطني.

وحسب بيان لمصالح الأمن الوطني، فقد تورط في العملية 295 شخصا. وتمت العملية في إطار جهود الأمن الوطني في مكافحة كافة أشكال المضاربة في السلع.

وأضاف المصدر، أن المصالح العملياتية للشرطة القضائية، تمكنت خلال الفترة الممتدة ما بين 01 سبتمبر 2021 إلى غاية 07 جانفي، من معالجة 257 قضية متعلقة بالمضاربة و الإحتكار في السلع والمواد الغذائية الواسعة الإستهلاك عبر التراب الوطني. تورط فيها 295 شخص.

كما سمحت هذه العمليات من حجز 13273,22 قنطار من المواد الغذائية. و40667 لتر من مادة زيت المائدة.

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كشف النائب العام لدى مجلس قضاء تمنراست، أكسوم حميد، أمس الثلاثاء، في ندوة صحافية خصصت لعرض تفاصيل المضاربة في مادة زيت المائدة، أنه بتاريخ 9 جانفي 2022، وبناءً على معلومات واردة لمصالح النيابة العامة لمجلس قضاء تمنراست، تفيد بوجود شاحنات تتأهب للخروج من التراب الوطني عبر المركز الحدودي في عين ڤزام، تم توقيفها من قبل مصالح الجمارك.

قسنطينة: حجز كمية معتبرة من زيت المائدة موّجه للاحتكار والمضاربة

قامت فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية قسنطينة بالتنسيق مع مديرية التجارة بمداهمات وعمليات مراقبة واسعة ضد المضاربين والمحتكرين لمادة زيت المائدة. العملية مست العديد من احياء الولاية تم خلالها حجز ما يزيد عن 16 الف لتر من زيت المائدة كانت مخبأة في مستودع غير قانوني وموجهة للاحتكار والمضاربة بإحدى الاحياء الشعبية في قسنطينة. وعلى إثر ذلك تم تحرير محاضر مخالفات واتخاد الاجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

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