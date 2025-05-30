“2Go” أنترنت مُهداة للمترشحين المقبولين بمسابقة بريد الجزائر

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، أنه سيتم توفير “2Go” سعة أنترنت صالحة لمدة 24 ساعة، لكافة المترشحين المقبولين لاجتياز الامتحان الرقمي لمسابقة التوظيف الوطنية.

وحسب بيان للمؤسسة، تمت هذه العملية، بالتنسيق مع متعاملي الهاتف النقال الثلاثة (اوريدو، موبيليس، و جازي). وتفعل سعة الانترنت المهداة، يوم 30 ماي 2025، وذلك لضمان اتصال مستقر طيلة يوم 31 ماي.

وذكرت المؤسسة، أنه يمكن تحميل الاستدعاء عبر منصة careers.poste.dz. كما أن رابط الولوج إلى الامتحان متوفر على نفس المنصة، وسيُفعّل عند موعد الامتحان.

كما سيتم إرسال نفس الرابط أيضًا عبر رسالة نصية قصيرة (SMS) وعبر البريد الإلكتروني. وذلك لضمان استلامكم له عبر الوسيلة المناسبة لكم.