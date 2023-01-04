3سنوات حبسا نافذا لكهلين بعد شرائهما صفائح سكك حديدية مسروقة

أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بإدانة كهلين (ح.ع)،(ح.ج). بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا بعد متابعتهما بشراء صفائح حديدية مسروقة من قاصر.

المتهمان و بعد مثولهما امام هيئة المحكمة وجهت لهما تهمة اخفاء اشياء مسروقة، أنكرا التهمة المتابعين بها.

و أكدا أنهما سبق وأن قاما بشراء الحديد على قاصر بسعر 25 الف دج للكيلو ،و لم يقوما بسرقتها. و ان الحاجة الملحة لكسب لقمة العيش دفعت بهما الى القيام بعملية الشراء بحسن النية. دون علمهما انها من عائدات السرقة. ملتمسين من هيئة المحكمة الصفح عنهما كونهما غير مسبوقان قضائيا الا أن القاضي بعد المداولة اصدرت الحكم السالف ذكره مع أمر إيداعهما الحبس المؤقت من الجلسة .