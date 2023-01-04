إعــــلانات
الوطني

3سنوات حبسا نافذا لكهلين بعد شرائهما صفائح سكك حديدية مسروقة

بقلم نجيبة سماي
3سنوات حبسا نافذا لكهلين بعد شرائهما صفائح سكك حديدية مسروقة
  • 225
  • 0

أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بإدانة كهلين (ح.ع)،(ح.ج). بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا بعد متابعتهما بشراء صفائح حديدية مسروقة من قاصر.

المتهمان و بعد مثولهما امام هيئة المحكمة وجهت لهما تهمة اخفاء اشياء مسروقة، أنكرا التهمة المتابعين بها.

و أكدا أنهما سبق وأن قاما بشراء الحديد على قاصر بسعر 25 الف دج للكيلو ،و لم يقوما بسرقتها. و ان الحاجة الملحة لكسب لقمة العيش دفعت بهما الى القيام بعملية الشراء بحسن النية. دون علمهما انها من عائدات السرقة. ملتمسين من هيئة المحكمة الصفح عنهما كونهما غير مسبوقان قضائيا الا أن القاضي بعد المداولة اصدرت الحكم السالف ذكره مع أمر إيداعهما الحبس المؤقت من الجلسة .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/9j2IM
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر