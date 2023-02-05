3سنوات سجنا لشاب ترأس عصابة سطت على 80 مليون من الذهب من فيلا ببراقي

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق عصابة إجرامية تضم 3 متهمين ويتعلق الامربالمدعو الموقوف” ف.و”، ” فيما يتواجد كل من المدعو ل.س”،” ز.ت” في حالة فرار، لاقدامهم على السطو على منزل بمدينة براقي عن طريق الكسر، أين أن الاستيلاء على مبلغ قدره ب 30 مليون سنتيم وحلي ذهبية بقيمة 80 مليون سنتيم.

وتم الحكم على المتهم ” ف.و” بعد متابعته بجناية تكوين جمعية أشرار السرقة باستعمال ظرف التعدد والتسلق والكسر.

وكان قبلها النيابة العامة التمست تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم.

تتخلص وقائع القضية أنه بتاريخ 12 نوفمبر 2019، تقدم المسمى ” م.د” بشكوى أمام الأمن الحضري الرابع ببراقي، بخصوص تعرض منزله للسرقة من قبل مجهولين، والتي طالت مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم و300 أورو، و4 أقراط من المعدن الأصفر ، سلستين ذهبيتين ، 2 خاتم ذهبيين، سوار من المعدن الاصفر، إضافة إلى تخريب إحدى النوافذ والباب الرئيسي للشقة، وبعض الاغراض والأثاث المنزلي عن تعرضه لاعتداء من طرف مجموعة من الأشخاص على أساس انه تعرض لاعتداء من طرف عدة أشخاص وذلك لما كان برفقة صديقه ” ع.ن”.

وعلى إثره تم فتح تحقيق في ملابسات القضية تم التوصل الى المشتبه فيه الأول وهو المتهم الموقوف المدعو ” ف.و” اعترف انه يعرف المسمى ” ل.س” معرفة جيدة، الذي كان يسكن ببراقي بمنزل الضحية، ونظرا للظروف المالية قبل عرض صديقه ” ل.س” لسرقة منزله.

وبتاريخ الوقائع كان مع ” ل.س” فلاحظا خروج صاحب المنزل فاقتربوا منه غي حدود الساعة الثامنة وربع صباحا. بحيث أقدم على كسر الباب الخارجي ولما تعذر عليه الدخول، قام بتكسير النافذة وتمكن من الدخول أين عثر على مبلغ مالي يقدر ب30 مليون سنتيم وحلي فقام بالاستيلاء عليها، وعند خروجه تفقد سقوط هاتفه النقال، فاخبر صديقه ” ف.و’ فطلب منه العودة لجلبه،غير أنه لم يستطع ذلك وخلالها سلمه ” س.ل” مبلغ 14 مليون سنتيم واحتفظ بالباقي من المبلغ والحلي، ليقوم بتسديد ديونه.

واستكمالا لإجراءات التحقيق تم توقيف باقي المتهمين ويتعلق الامر بالمدعو ” ل.س”، و” ز.ت”.