3سنوات سجنا نافذا ضد صاحب المستثمرة الفلاحية ومالك الكلاب المفترسة بالبليدة

نطقت هيئة محكمة العفرون الواقعة غرب البليدة بـ 3 سنوات سجن نافذة وغرامة مالية قدرها 2ملايين سنتيم ضد المدعو (ب.خ).

والذي يبلغ 60سنة، وصاحب مستثمرة فلاحية ومالك الكلاب المفترسة لارتكابه جنحة التسبب في قتل الخطأ ومخالفة ترك حيوان يهيم،

كما نفى المتهم أثناء المحاكمة علاقته بالكلاب المفترسة التي تقدر بـ12 كلبا ,مدعيا أنه يملك كلابين فقط للحراسة وغير مؤذيان.

ومضيفا ان الذئاب هي من أكلت صلاح الدين وكلابه بريئه من دمه.

وتعود وقائع القضية التي أثارت الرأي العام ،الى تاريخ 2022/03/06 عندما تلقت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعفرون مكالمة هاتفية من أهل الضحية تفيد بتعرض طفل 12سنة والمدعو (س.د.ت) إلى هجوم من طرف كلاب ضالة بحي بومعزة جلالي التابع لبلدية العفرون.

حيث بينت تحقيقات ذات المصالح أن الكلاب الضالة قامت بنهش جسد الضحية اثناء توجهه من البيت إلى المدرسة بحولي 2كلم عن المنزل.

حيث تم توقيف المتهم بتاريخ 10مارس 2022 وتقديمه إلى محكمة العفرون.

اين تم إيداعه الحبس المؤقت بأمر من قاضي تحقيق بذات المحكمة ،ليتم النطق بالحكم من طرف هيئة المحكمة يوم الخميس.

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