3ضحايا جراء حريق بفيلا من 4 طوابق في قسنطينة

نشب حريق مهول على فيلا من أربع طوابق وذلك بحي النخيل بسبب إنبعاث غاز جراء القيام بأشغال في المطبخ ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بحروق متفاوتة الخطورة.

وحسب مصادر النهار أن الضحية الأولى “ك.خ” يبلغ من العمر 60 سنة تعرض الى حروق من الدرجة الثانية على مستوى الوجه والراس والرقبة.

أما الضحية الثانية يبلغ من العمر 46 سنة تعرض هو الآخر الى حروق من الدرجة الثالثة بمختلف أنحاء الجسم.

فيما أصيب الضحية الثالثة البالغ من العمر 59 سنة بحروق من الدرجة الأولى على مستوى الوجه واليدين.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل اخماد الحريق الذي كاد ان يتسبب في وقوع كارثة على مستوى حي النخيل

من جهته نقل الاشخاص المصابون على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات للمستشفى الجامعي ابن باديس من طرف ذات المصالح