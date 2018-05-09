3و8 أشهر حبسا غير نافذ لموظفتين بدائرة سكيكدة متهمتان بالتزوير

قضت، اليوم، محكمة الجنح بمجلس قضاء سكيكدة ، بالحبس الغير النافذ بين 3و8 أشهر في حق موظفتين بالمصلحة البيومترية بدائرة سكيكدة.

بعد متابعتهم بتهمة التزوير في محرر رسمي متمثل في جواز سفر.

القضية تعود إلى شهر ديسمبر الماضي، عندما باشرت مصالح الضبطية القضائية تحقيقا مع شاب تقدم بملف إلى دائرة سكيكدة.

لاجل تجديد جواز سفره رغم عدم انتهاء مدة صلاحيته، وذلك اثر معلومات تحصلت عليها تفيد بالاشتباه في وجود أمرغير قانوني في الملف.

قبل ان تكشف التحقيقات بأن الهدف من ذلك هو محاولة إخفاء ملاحظة إخراج المعني لسيارة إلى الخارج دون العودة بها من الجواز القديم.

كما كشفت التحقيقات ، بأن هذا الملف اختفى من المصلحة البيومترية ولم يظهر له أي أثر.

وكانت النيابة قد التمست عقوبة الحبس النافذ لمدة تتراوح بين سنة و 18 شهرا في حق المتهمين الثلاثة.

اللذين كانوا قد نفوا ما نسب إليهم من تهم خلال المحاكمة التي تمت الاسبوع الماضي.