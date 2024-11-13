3 آلاف تذكرة لأنصار المولودية في البيض

قررت إدارة مولودية البيض، تخصيص 3 آلاف تذكرة، لأنصار مولودية الجزائر، في اللقاء المرتقب بين الفريقين.

ويحل العميد، بعد غدٍ الجمعة، ضيفا على ملعب “زكريا مجدوب” بالبيض، لملاقاة المولودية المحلية، بداية من الساعة 15:00، ضمن فعاليات الجولة الـ 9 من البطولة.

وكشفت إدارة النادي العاصمي، في موقعها الرسمي، بأنه قد تم تخصيص 3 آلاف تذكرة، لجمهورها في سفرية البيض.

كما أوضحت بأن عملية بيع التذاكر، ستكون على مستوى شبابيك ملعب “زكريا مجدوب” صبيحة اللقاء.