3 آلاف تذكرة لأنصار المولودية في مواجهة بن عكنون

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن تخصيص 3 آلاف تذكرة لأنصار مولودية الجزائر، في مواجهة الجار نجم بن عكنون.

وحسبما جاء في موقع الرابطة، فقد عقد أمس السبت. بمقر ولاية الجزائر، اجتماع بخصوص برمجة وتنظيم اللقاء المتأخر عن الجولة 16 من البطولة، بين نجم بن عكنون ومولودية الجزائر.

وأبرز ذات المصدر، بأن اللقاء سيلعب رسميا هذا الأربعاء 20 مارس الجاري، بملعب الدار البيضاء، بداية من الساعة 15:30، بعدما كان مقررا الثلاثاء 19 من نفس الشهر.

كما أشارت الرابطة إلى أنه تم تحديد حصة أنصار المولودية في هذا اللقاء. الذي أجل في وقت سابق بسبب عدم ايجاد ملعبه لاحتضانه، بـ 3 آلاف تذكرة.

مؤكدة بأن التذاكر الخاصة بـ “الشناوة” سيتم طرحها غدا الاثنين 18 مارس الجاري بشبابيك ملعب 5 جويلية 62. بداية من الساعة 10:00.

وفي المقابل، أجرت الهيئة الكروية بعض التعديلات على برنامج الجولة الـ 21 من البطولة المحترفة المقررة يومي 23 و24 مارس الجاري.

وذلك، بتأجيل كل من لقاءي شبيبة الساورة أمام مولودية الجزائر وأتليتيك بارادو أمام نجم بن عكنون إلى الاثنين 25 مارس الجاري.