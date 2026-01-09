3 آلاف حافلة “HIGER” جديدة في طريقها إلى الجزائر

كشفت شركة “هيجر” عبر صفحته الرسمية عن انطلاق شحنة تضم 3000 حافلة من نوع HIGER من الصين نحو الجزائر.

وحسب بيان الشركة على فيسبوك تم شحن أمس الخميس 3000 حافلة من نوع HIGER على متن باخرة من الصين إلى الجزائر.

ووثقت شركة “هيجر” منشورها بصور شحن الحافلات على متن الباخرة.

وتعتبر هذه الشحنة أكبر صفقة على الإطلاق في تاريخ الشركة، بقيمة إجمالية تفوق 200 مليون دولار.

ووفقا لمنشور الشركة “تشمل الشحنة طرازات بطول 8 أمتار و11 متراً من سلسلة V الجديدة من هيجر. بالإضافة إلى حافلات أحادية الهيكل بطول 12 متراً، والتي تُشكّل عنصراً أساسياً في “خطة الجزائر لتجديد أسطول الحافلات بـ 10000 حافلة”.

وأضاف المنشور ” يمثل هذا إنجازًا هامًا في مسيرة توسع “هايجر” عالميًا، ويعكس ثقة السوق الجزائرية الكبيرة في منتجات وخدمات الحافلات الصينية”.

وأكدت شركة “هيجر” التزامها بتقديم حلول صينية لتطوير النقل العام في جميع أنحاء العالم.