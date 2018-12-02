«3 آلاف هكتار لشباب أونساج وكناك لإنشاء مـؤسساتهم»

ستكون في مناطق النشاط.. مصدر حكومي لـالنهار:

خصصت الحكومة مساحة ثلاثة آلاف هكتار لفائدة الشباب المستثمر في إطار مختلف أجهزة الدعم لإنشاء مؤسسات في مناطق نشاطات مصغرة سيتم إنجازها في المستقبل القريب.

وقالت مصادر حكومية، إنه سيتم تجزئة مساحة الثلاثة آلاف هكتار على الشباب صاحب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستثمر في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج» والصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك»، وحتى الشباب المستثمر –يضيف محدثنا- خارج إطار أجهزة الدعم معني بمناطق النشاط التي تشمل أغلب ولايات الوطن، مع تركيز نصيب كبير للبلديات الحدودية.

وأكدت مراجع «النهار» على أنه من المرتقب أن يتم تجزئة المناطق بمساحات تتراوح مابين ثلاثمئة وأربعمئة متر مربع، وأنه عند التجزئة سيتم مراعاة حجم المشروع الذي يقبل عليه الشاب.

من جانبه، أعلن عبد الرحمن راوية، وزير المالية عن استحداث صناديق استثمار ولائية مهمتها الأساسية تكمن في رفع رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخصيص أربعة آلاف و800 مليار سنتيم كميزانية لهذه الصناديق التي مولت 80 مشروعا إنتاجيا.

وعليه أكد الوزير راوية في مداخلة له خلال لقاء الحكومة بالولاة، تسجيل ضعف في استعمال هذه الصناديق، مشددا على ضرورة تحسين الآداء في هذا المجال.