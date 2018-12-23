3 أسابيع فقط لحجز مواعيد «الفيزا» لدخول فرنسا

بسبب اعتماد التسجيل في موقع «فرانس فيزا» والدفع المسبق للمواعيد

إعادة وضع مواعيد المتخلفين عن سداد التكاليف في قاعدة الحجز آليا

شهدت آجال حجز المواعيد الخاصة بتأشيرة «شنغن» نحو فرنسا، تراجعا كبيرا، حيث وصلت إلى 3 أسابيع فقط لتجديد التأشيرة، بالنسبة لمركز «في أف أس ڤلوبال»، و24 ساعة فقط على مستوى مركز «تي أل أس كونتاكت» لناحتي عنابة ووهران، بفضل اعتماد نظام الدفع المسبق للمواعيد.

وحسبما أكدته مصادر رسمية على صلة بالملف، فإن الآجال الخاصة بحجز مواعيد تأشيرة «شنغن» نحو فرنسا بمركزي «تي أل أس كونتاكت» عنابة ووهران، قد وصلت إلى 4 أسابيع، حيث يمكن لطالبي التأشيرة إيجاد مواعيد بتاريخ 23 جانفي القادم.

أما لتجديد تأشيرة عادية، فلا تتجاوز آجال المواعيد 24 ساعة، وكذا هو الحال بالنسبة لتجديد تأشيرة التنقل، وتأشيرة الدراسة والكفالة، وباقي أنواع مواعيد التأشيرة.

وفي ذات السياق، شرع مركزا «تي أل أس كونتاكت» لعنابة ووهران، في اعتماد نظام التسجيل عبر موقع «فرانس فيزا»، قبل الولوج إلى موقعيهما لحجز المواعيد، وهو الإجراء الذي تم اعتماده من قبل مركز «في أف أس ڤلوبال» لاستقبال ملفات التأشيرة بالمقاطعة القنصلية بالجزائر منذ شهر أفريل الماضي.

وبالنسبة لمركز «في أف أس ڤلوبال»، الذي يسير طلبات تأشيرة المقاطعة القنصلية للجزائر، والذي يضم أكبر عدد من الولايات، فإن آجال حجز مواعيد تأشيرة التجديد فوصلت إلى 3 أسابيع عوضا عن شهرين، و4 أسابيع فقط بالنسبة لحجز مواعيد أول طلب تأشيرة.

وحسبما أكدته ذات المصادر، فإن التدابير الجديدة التي أقرتها قنصليات فرنسا بالجزائر في كل من العاصمة ووهران وعنابة، والتي فرضت على المتقدمين بطلبها التسجيل كخطوة أولى على موقع «فرانس فيزا» والدفع المسبق للمواعيد، سمح بغربلة أصحاب المواعيد الوهمية.

إذ أن كل طلب موعد يرافقه التسديد المسبق لتكاليف علاج الملف في ظرف 72 ساعة، وهو الأمر الذي ساهم في التخلص من المتاجرين بالمواعيد بشكل كبير.

وأضاف ذات المصادر، أن المواعيد المحجوزة التي لم يتم تسديد تكاليفها بشكل مسبق، يتم وضعها آليا في نظام المواعيد، والتي يمكن الحصول عليها في ظرف أسبوع واحد، عندما تكون متاحة، كما أن معالجة الملفات عند الإيداع لا يتجاوز 15 دقيقة على مستوى مركز «في أف أس ڤلوبال».