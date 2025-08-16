3 أشخاص بمصلحة الإنعاش.. هذه حالة المصابين في حادث وادي الحراش

كشف طبيب مختص في التخدير والإنعاش بمستشفى زميرلي بالجزائر العاصمة، عن الوضعية الصحية لضحايا حادث سقوط الحافلة في وادي الحراش.

وأكد الطبيب المختص، في تصريح صحفي لتلفزيون “النهار”، أن الحادث شكل فاجعة حقيقية، حيث تم تجنيد كامل المصالح الطبية بالمستشفى.

وأوضح الطبيب أن المستشفى استقبل 25 جريحاً، تم تحويلهم وفق البروتوكول الصحي المتبع. حيث تم نقل 4 منهم إلى قاعة العمليات. كما تم تحويل 5 جرحى إلى المستشفى العسكري بعين النعجة.

فيما تم تحويل 3 مصابين إلى مصلحة الإنعاش، ووُضع 4 تحت المراقبة المركزة و10 تحت المراقبة العادية.

وأضاف الطبيب أن حالة المصابين الموجودين في مصلحة الإنعاش تعد “بين الخطرة والخطرة جداً”. نظراً لاستهلاكهم كميات كبيرة من المواد الملوثة على مستوى الرئتين والمعدة. وهو ما يتطلب جهوداً كبيرة لإستقرار حالتهم.

ووجه الطبيب نداءً إلى كل من ساهم في عمليات الإنقاذ الأولية، بضرورة التوجه إلى المصالح الاستشفائية للقيام بفحوصات حالية ودورية. تفادياً لأي تعقيدات صحية قد تظهر لاحقاً على مستوى الأنف، الحنجرة، الرئتين أو الرأس. كما أكد لأهالي المصابين أن المستشفى يتكفل بالمرضى على أحسن وجه.