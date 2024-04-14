إختناق 3 أشخاص في حريق شقة ببلدية مقرة بالمسيلة

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية المسيلة، اليوم الأحد، من اجل اختناق 3 أشخاص اثر حريق نشب بغرفة ببلدية مقرة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحنا على الساعة 15سا34د، من اجل اخماد حريق شب داخل غرفة في الطابق الثاني في بناية تتكون من R+3 بحي المالح بلدية ودائرة مقرة.

ليتم اخماد الحريق ومنع إنتشاره الى باقي أنحاء البناية.

وخلف الحادث حسب ذات البيان، إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة لهم ضيق في التنفس، فيما تم إسعافهم ونقلهم الى مستشفى المحلي .